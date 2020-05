Riapertura delle stazioni ecologiche di Castelfranco e Orentano solo su prenotazione

Il Comune di Castelfranco di Sotto informa che a partire da lunedì 11 maggio riapriremo le stazioni ecologiche di Castelfranco e Orentano. L’accesso ai centri di raccolta avverrà solo su prenotazione per un massimo di 18 accessi al giorno, secondo il calendario predisposto come “orario estivo”.

Orario di apertura centro di raccolta Castelfranco

Lunedì: 14:00 - 18:30

Martedì: 8:00 – 13:00

Mercoledì: 14:00- 18:30

Sabato: 8:00–13:00

Orario di apertura centro di raccolta Orentano

Lunedì: 8:00 – 13:00

Giovedì: 14:00- 18:30

Sabato: 8:00–13:00

Per poter effettuare le prenotazioni per l’accesso alle stazioni ecologiche è possibile chiamare dal lunedì al venerdì in orario 8.00-12.00 il numero 342 6031403. In via eccezionale il numero per effettuare le prenotazioni sarà attivo anche sabato 9 maggio, con lo stesso orario indicato.

Si ricorda che potranno accedere alle aree di raccolta solamente persone residenti nel Comune di Castelfranco di Sotto.

L’Amministrazione Comunale raccomanda la cittadinanza di evitare di andare alle stazioni ecologiche, ma invita a servirsi del servizio di ritiro a domicilio attivo su prenotazione e completamente gratuito.

Tale servizio è svolto tutte le settimane nella massima sicurezza, poiché limita al massimo i contatti e lo spostamento delle persone.

L'Amministrazione Comunale ha deciso di potenziarlo insieme alla collaborazione di Geofor.

La prenotazione può essere effettuata in via prioritaria online sul sito www.geofor.it alla sezione "servizi-prenotazione ritiri" in qualsiasi momento (24 ore su 24, 7 giorni su 7) oppure chiamando da rete fissa il numero verde 800.959095 o da cellulare lo 0587.261880, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 17 ed il sabato mattina dalle ore 8.30 alle 13. Si evidenzia che chiamando il call center possono esserci lunghe attese in alcuni momenti, si invita quindi a prediligere la prenotazione online.

Come funziona

Per i rifiuti ingombranti il quantitativo massimo per il ritiro a domicilio è pari a 1 mc ovvero un massimo di 3-4 pezzi. Per rifiuti ingombranti devono intendersi elettrodomestici, mobili, gomme auto/moto, rottami non residui edilizi ed altro similare.

Si raccomanda di rispettare i quantitativi prenotati e di mettere i rifiuti fuori dalle proprietà private entro l'orario indicato. Il giorno prima del ritiro un SMS ricorderà il servizio prenotato al cittadino sul proprio cellulare.

Per il ritiro di sfalci e potature invece il quantitativo massimo per il ritiro a domicilio degli stessi è pari a 9 sacchi del peso massimo di 10 kg ciascuno. Si ricorda che le fascine devono essere legate.