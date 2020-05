Rifiuti, le novità della 'Fase 2' a Bagno a Ripoli

Novità in arrivo per quanto riguarda il servizio di raccolta dei rifiuti nel Comune di Bagno a Ripoli. Da lunedì 11 maggio sarà riattivato il servizio del ritiro ingombranti a domicilio per le utenze domestiche. I ritiri possono essere prenotati già a partire da oggi, giovedì 7 maggio, contattando il call center di Alia oppure scrivere usando il form sul sito www.aliaserviziambientali.it. L’operatore fornirà data e orario di esposizione, oltre al codice da apporre sul materiale per cui è stato richiesto il ritiro. Analogamente dall’11 maggio verrà riattivata la raccolta degli abiti usati e pertanto gli utenti potranno avere libero accesso contenitori stradali dedicati alla raccolta degli abiti in buono stato.

Le utenze non domestiche iscritte al registro dei trasportatori potranno conferire i propri rifiuti ingombranti al Centro di raccolta di Via di Campigliano, a partire da lunedì 11 maggio. L’“ecostazione” sarà invece chiusa fino al prossimo 3 giugno per le utenze domestiche, come da ordinanza regionale. Per quanto riguarda l’avvio del servizio di raccolta porta a porta nelle porzioni del territorio comunale ad oggi escluse dal servizio, Alia informa che nei prossimi giorni si concluderà la distribuzione dei mastelli a tutte le utenze del Comune.

Nelle prossime settimane sarà organizzata una assemblea pubblica (in videoconferenza) in cui saranno forniti tutti i dettagli e la data di avvio della raccolta porta a porta per tutto il territorio comunale.

La consegna dei sacchi per la raccolta differenziata da parte di Alia è sospesa. In questo periodo è possibile utilizzare qualunque sacchetto domestico per esporre e conferire i rifiuti. Come da indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, si invitano gli utenti a lavarsi correttamente le mani a seguito del conferimento dei propri rifiuti. Restano chiusi al pubblico gli Sportelli Tariffa, gli Infopoint ubicati in sedi aziendali e comunali e gli Ecofurgoni.

Per ogni informazione Alia invita gli utenti a contattare il Call Center, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 19.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 14.30, ai numeri 800888333 (da rete fissa, gratuito) o 199105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 05711969333 (da rete fissa e da rete mobile), o ancora utilizzando il form sul sito web.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa