Riparte l'attività degli orti sociali a Castelfiorentino

Le città di Roma e Barranauquilla (Colombia), venerdì 8 maggio 2020 in video conferenza promuovono un incontro internazionale sugli orti urbani come "nuovo modello di integrazione" una pratica di resilienza anche in regime di contenimento del virus COVID 19.

Orti urbani, orti sociali dalle diverse definizioni quale sostegno al progetto RURBAN che rappresenta e unisce nell'occasione molte città europee. E' un fatto rilevante e importante anche per le nostre realtà di orti urbani sociali locali.

Come Verdi-Europa Verde, da alcune settimane abbiamo posto il problema della riapertura degli orti sociali, in particolare all'amministrazione di Castelfiorentino e con il contributo condiviso di chi ci lavora come Roberto, Giuseppe e altri si sono superati ostacoli e incomprensioni.

Felicemente allontanato il persistente NO del sindaco Falorni, finalmente, anche il comune di Castelfiorentino ritorna ad essere parte dei comuni d'Italia dove gli orti aperti sono, da sempre, giustamente regolamentati per mantenere viva la produzione orticola e la sicurezza degli operatori.

Per noi, nell'ottica del rinnovamento ambientale del nostro territorio, l'esperienza di un confronto internazionale sugli orti urbani non può che valorizzare anche le tradizionali esperienze di "nicchia" degli orti sociali da promuovere e recuperare secondo la più moderna cultura ambientalista inderogabilmente necessaria al cambiamento sociale, ma c'è ancora molto da fare.

Fonte: Verdi-Europa Verde