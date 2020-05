RSA Villa Jole di Bagno a Ripoli, Giannelli e Acanfora (Fi): "L'intera comunità chiede chiarezza"

“L'intera comunità, non solo quella di Bagno a Ripoli, chiede che sia fatta piena luce su quanto realmente accaduto alla RSA di Villa Jole: nell'arco di 2 mesi, drammatici, si sono rincorse voci, si sono accavallati numeri, molto contraddittori, in merito al numero reale di decessi e su come sia stata realmente gestita l'emergenza da Covid 19 all'interno della struttura” dichiarano Giampaolo Giannelli, Vice Coordinatore Provinciale di Forza Italia e di Alberto Acanfora, Capogruppo Consiliare di Forza Italia al Comune di Bagno a Ripoli.

“Ogni giorno, purtroppo – sottolinea accorato Giannelli – si leggono sui giornali notizie allarmanti sulla RSA Villa Jole. Abbiamo letto di tutto, dalle dichiarazioni dell'A.D. della struttura, dichiarazioni di sindacalisti, parenti delle vittime, dipendenti, componenti della commissione d'inchiesta dell'ASL Toscana Centro, nonché del Sindaco di Bagno a Ripoli”.

“Non spetta a noi – precisano ancora Giannelli ed Acanfora – entrare nel merito delle responsabilità di quanto accaduto; spetterà, infatti, alla Magistratura, destinataria di un esposto presentato proprio dalla commissione dell'ASL Toscana Centro, accertare responsabilità e prendere gli opportuni provvedimenti. C'è una sola, assoluta certezza: la preoccupazione espressa non solo dai parenti, ma anche dai dipendenti, in merito ad aspetti lacunosi, e carenze, che hanno inciso sulla sicurezza degli ospiti della struttura, dei loro parenti, del personale”.

“In situazioni di questo tipo, tanto gravi e che tanta sofferenza hanno portato nella comunità, anche la politica deve fare la propria parte – prosegue Alberto Acanfora –. È indispensabile, nel rispetto dei rispettivi ruoli, che le Istituzioni tutte agiscano al meglio per far emergere quanto accaduto. Come cittadino e medico, Consigliere Comunale e Presidente della Terza Commissione sento il dovere di chiedere al Sindaco, rappresentante dell'intera cittadinanza, di farsi carico delle istanze di tutti, viste anche alcune dichiarazioni, riportate sul quotidiano La Nazione, in merito ai dati ufficiali dei decessi in suo possesso che stridono notevolmente con i numeri che provengono da altre fonti”.

“Ribadisco – prosegue Acanfora – che avevo già preso posizione e manifestato pubblicamente i miei timori su quanto sarebbe potuto succedere nelle RSA in generale ed in quelle del nostro territorio, molto prima dei recenti avvenimenti, mi sento quindi emotivamente molto coinvolto nel rispetto delle persone fragili decedute e dei loro familiari che aspettano chiarezza dalle istituzioni e dai vertici di Villa Jole. Provvederò quindi al più presto a convocare la III Commissione di cui sono Presidente anche su impulso pervenuto da tutti i gruppi consiliari, sia di maggioranza che di opposizione, per giungere alla istituzione di una Commissione che si occupi sia di quanto è accaduto nella RSA Villa Jole che per quanto riguarda la situazione verificatasi all’OSMA”.

“Ciascuno di noi deve fare la propria parte – concludono i due esponenti Azzurri – per fare chiarezza su quanto accaduto negli ultimi 3 mesi a Villa Jole; non soltanto per senso di giustizia e per rispetto nei confronti delle vittime, dei loro parenti e degli Operatori, ma anche affinchè in futuro certi fatti non si ripetano”.

Fonte: Forza Italia Toscana - Ufficio stampa