Ruba carta prepagata e fa compere in città, denunciato

Un uomo è stato denunciato a Terranuova Bracciolini per furto in appartamento. Si tratta di una persona pregiudicata di origini nigeriane. Con la scusa di recarsi a casa di una conoscente per tagliarle i capelli, ha approfittato di un attimo di distrazione della donna per rubarle una carta prepagata. Ha usato la carta per alcuni acquisti in città per circa 100 euro. La donna ha denunciato il furto e i carabinieri sono risaliti fino al ladro, denunciandolo.

Tutte le notizie di Terranuova Bracciolini



<< Indietro









Sostieni la redazione di gonews.it Ciao, gonews.it continua ad andare avanti e a offrirti le notizie del tuo territorio gratuitamente. Così è stato finora e sarà sempre. Purtroppo il momento è difficile anche per noi, causa emergenza coronavirus. Puoi donare con i metodi indicati qui sotto. Un piccolo aiuto per rimanere informati. € Importo della Donazione: €3,00

€5,00

€10,00

Altro Fai una donazione Seleziona il metodo di pagamento PayPal

Donazione con bonifico Informazioni Personali Nome * Cognome Indirizzo Email * Totale Donazione: €3,00