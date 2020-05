San Gimignano, Confesercenti: “Aspettative non deluse sugli aiuti alle categorie economiche”

“Le decisioni ufficializzate confermano le aspettative indotte dal confronto della settimana scorsa. Il Comune di San Gimignano dà seguito concreto all'attenzione per le grandi difficoltà rappresentate dalle imprese, e pone premesse utili per ulteriori risultati presso altri soggetti”. Così Gabriele Marzi, Presidente comunale di Confesercenti a San Gimignano, commenta la delibera con cui oggi la Giunta comunale ha approvato una serie di misure rivolte alle categorie economiche.

“E' stata confermata la sospensione del suolo pubblico e dell'imposta di soggiorno fino a dicembre, la riduzione al 50 % del check point per i bus turistici, le gratuità mirate sui parcheggi, lo stop all'addizionale irpef – rileva Marzi – sono boccate di ossigeno importanti, anche se certo non risolutive. Ora sarà importante proseguire a lungo sugli altri obiettivi condivisi durante il confronto, nei confronti dei soggetti gestori dei servizi pubblici e del Governo per quanto riguarda il rilancio delle mete turistiche decentrate come San Gimignano”.

Fonte: Confesercenti Siena