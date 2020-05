Seminari sull'Unione Europea, quattro eventi formativi targati UniSi e Formez PA

L'Unione Europea sarà al centro del nuovo ciclo di seminari in modalità streaming, nato dalla collaborazione tra Ateneo senese e Formez PA, in partenza proprio nei giorni in cui si celebra la Festa dell'Europa.

Domani, 8 maggio, alle ore 10, è infatti in programma il primo appuntamento dal titolo "Dialogo sulla sostenibilità e il Green Deal europeo (ricordando la Festa dell’Europa)", nella settimana in cui cadono i 70 anni dalla storica sfida lanciata dall’allora ministro degli Esteri francese, Robert Schuman, per dare vita a una nuova forma di cooperazione economica e politica per l’Europa.

I quattro incontri organizzati da Europe Direct Siena, il centro di formazione ed informazione europea dell’Università di Siena, con Formez PA vanno ad aggiungersi a quelli offerti nel ciclo “Lezioni d’Europa 2020” e sono frutto della recente collaborazione tra l’Ateneo senese e l'ente di formazione professionale della Pubblica Amministrazione.

Gli eventi sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini a livello nazionale e in particolare sono rivolti alla comunicazione del Fondo Sociale Europeo della Regione Sicilia e alla formazione del personale tecnico e amministrativo dell'Università di Siena.

Massimiliano Montini, Daniele Pasquinucci, Simone Bastianoni, Patrizia Vigni, Fabio Berti, Simone Borghesi e Federico Maria Pulselli dell’Università di Siena, insieme a Luca Paladini dell’Università per Stranieri di Siena, saranno gli otto docenti impegnati negli eventi in programma fino al 12 giugno.

Gli interessati ai seminari possono iscriversi direttamente sulla pagina di Formez PA http://eventipa.formez.it/node/8236.

Le prossime date saranno il 22 maggio, con "Un nuovo slancio per la democrazia europea e l'unicità del sistema democratico dell'Unione. Le istituzioni, gli organismi e il sistema politico dell'Unione europea"; il 29 maggio con "La Brexit: origine e prospettive"; il 12 Giugno con "Un'Unione più ambiziosa? Dialogo sulle priorità della Commissione von der Leyen e le sfide del dopo COVID19".

Fonte: Università di Siena - Ufficio stampa