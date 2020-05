Sfida al coronavirus con i fiori, apre la Fioreria a Gambassi Terme

Durante la fase 2 dell'emergenza coronavirus, una grande ragazza di Gambassi Terme, Elena, ha aperto un negozio di fiori.

A darne notizia il sindaco di Gambassi Terme, Paolo Campinoti, che ha partecipato all'inaugurazione della fioreria con tanto di nastro rosso.

Scrive il primo cittadino: "Se n'è fregata del Coronavirus e ha aperto un bellissimo negozio di fiori! Sono stato orgoglioso di tagliare il nastro insieme a lei in rappresentanza di tutti i suoi concittadini e ancora più orgoglioso di essere stato il suo primo cliente! Andate a comprare i fiori, aiutate le nostre attività! Fidatevi, dà coraggio e speranza anche a chi acquista!

Le foto non rendono ma la gioia che infondono i colori e l'arredamento è medicina in questi tempi così cupi.

Brava Elena!!! Che la tua voglia di reagire sia da esempio per tutti noi!"