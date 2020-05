Sport, l’impegno dell'amministrazione di Bagno a Ripoli per le società del territorio

Si è tenuto nei giorni scorsi (in videoconferenza) un incontro convocato dall’amministrazione comunale di Bagno a Ripoli con le società sportive del territorio. Obiettivo della riunione, fare il punto sulle misure da mettere in campo per supportarle in questa fase di crisi sanitaria e iniziare a immaginare il momento della ripartenza.

“Le società sportive dilettantistiche – spiegano il sindaco Francesco Casini e l'assessore comunale allo sport Enrico Minelli - sono un cardine importantissimo per la formazione sportiva di tanti giovani e soprattutto del nostro tessuto sociale, non le lasceremo sole. Se vogliamo che sopravvivano all’emergenza sanitaria dobbiamo dare loro risposte concrete e gli strumenti per ripartire in sicurezza”.

Tra le proposte emerse nell’incontro – a cui hanno partecipato l’assessore Minelli e i rappresentanti di oltre 25 realtà sportive ripolesi – c’è la volontà dell’amministrazione comunale di mettere a disposizione parchi e giardini pubblici per le attività sportive di allenamento e dei corsi che solitamente venivano svolti negli impianti oggi chiusi per le misure di contenimento della pandemia Covid-19. Orari e modalità di accesso da parte delle società sportive saranno l’oggetto della prossima riunione fissata per metà maggio.

Per venire incontro alle associazioni sportive del territorio, è stato proposto il blocco dei prezzi per le palestre e gli spazi pubblici del Comune per tutto il periodo emergenziale. Inoltre, in accordo con l'Associazione Salute e Movimento, a partire da settembre (emergenza permettendo) è previsto il recupero dei corsi di ginnastica comunali per bambini, adulti e anziani che si sono dovuti interrompere anzitempo.

“Non solo, puntiamo forte sull’edilizia sportiva”, spiegano Casini e Minelli. “Proprio in questi giorni si è aperto il bando per i lavori al campo dell’impianto di Bagno a Ripoli e confidiamo a giugno di far partire quello per la realizzazione del secondo campo dell’impianto Andrea Pazzagli di Ponte a Niccheri. Per le nostre società sportive sarebbe una bella boccata di ossigeno – commentano sindaco e assessore -. Solo per la riqualificazione dell’impianto di Ponte a Niccheri si parla di oltre 500mila euro”.

“Inoltre – concludono Casini e Minelli – ci fa piacere ricordare che fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria, l’amministrazione ha sospeso le tariffe per palestre e impianti a carico delle società sportive”.

Appuntamento per una nuova videoconferenza alla prossima settimana, questa volta alla presenza dei membri della 3° commissione consiliare competente in materia di politiche sportive. Sarà l’occasione per portare avanti la collaborazione tra Comune e società sportive, e per costruire insieme la fase della ripartenza anche per quelle realtà e discipline ad oggi bloccate dalle misure di contenimento dell’epidemia Covid-19.

Fonte: Comune di Bagno a Ripoli - Ufficio Stampa