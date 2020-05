Test sierologico per il personale educativo e scolastico: soddisfazione dal Comune di Lucca

Test sierologico anche al personale educativo, scolastico e dell’attività estive: è quanto avevano chiesto, con una lettera al presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessora alle politiche formative, Ilaria Vietina. È quanto, oggi, è stato deciso proprio dal presidente Rossi, con l’ordinanza 54 del 2020.

“Esprimiamo piena soddisfazione per quanto previsto dall’ordinanza del presidente Rossi, con la quale viene evidenziato l’inserimento del personale educativo, scolastico e delle attività estive nelle categorie per cui il medico di base può prescrivere il test sierologico - spiegano -. Questa è la risposta che attendevamo e vogliamo sentitamente ringraziare per questo il presidente della regione Enrico Rossi. Questo era uno dei tre punti, insieme con la misurazione della temperatura all’ingresso e la didattica all’aperto, che avevamo proposto come base di partenza per per poter creare una proposta concreta per personale docente, educativo e scolastico, bambine e bambini e famiglie. Questo è un passaggio preliminare per poter iniziare a progettare una graduale e cauta riapertura delle attività educative e scolastiche: un tema che ci vede impegnati in prima linea su più tavoli, anche con Anci regionale e nazionale”.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa