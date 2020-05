Torna il Mercagas in centro a Montespertoli

Sabato 9 maggio torna il Mercagas in Piazza del Popolo a Montespertoli.

Il sopralluogo con l'Associazione Produttori Colline Toscane, le aziende agricole, il Sindaco e l'Assessore al Commercio Paolo Vignozzi ha dato il via libera alla riapertura del mercato che avverrà con alcuni cambiamenti rispetto alla classica disposizione.

L'accesso in piazza avverrà dal lato dell'Ufficio Anagrafe, si uscirà dal lato del Palazzo Comunale e tutto il perimetro della piazza sarà chiuso.

Gli ingressi saranno contingentati e controllati dalle associazioni di volontariato e ogni banco ortofrutticolo seguirà le procedura di sicurezza con gel igienizzante e opportuna disposizione delle file.

L'Amministrazione Comunale ringrazia l'associazione che ne cura l'organizzazione e tutti gli operatori per la massima disponibilità dimostrata.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa