Unifi, gli 'Incontri con la città' in diretta video

Tornano in Ateneo gli "Incontri con la città". L'appuntamento con le lezioni domenicali proposte dall'Università di Firenze riprende questa settimana in videostreaming dall'Aula Magna (inizio ore 10.30 su www.unifi.it e sul canale YouTube https://www.youtube.com/user/UNIFIRENZE )

Domenica 10 maggio Mario Biggeri, docente di Economia applicata, parlerà su "Sempre più ricchi, sempre più poveri: le dinamiche della povertà nel mondo". Il suo intervento sarà introdotto da un videomessaggio della vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni e del sindaco di Firenze Dario Nardella. In diretta dall'Aula Magna, inoltre, il saluto del rettore Luigi Dei. Partecipa come moderatore Gianni Pietraperzia cui spetterà anche di rilanciare le domande che il pubblico potrà inviare via messaggio al 347 5804905.

Il ciclo degli "Incontri con la città" è giunto alla sua sesta stagione. E' promosso nel quadro delle iniziative culturali e divulgative dell'Ateneo. La formula dell'iniziativa prevede che una volta al mese, la domenica mattina nell'Aula Magna dell'Università un docente o ricercatore discuta su temi d'attualità legati alle sue competenze disciplinari, dialogando con il pubblico. Il ciclo di incontri è realizzato con il patrocinio del Comune di Firenze, con il contributo di Fondazione Internazionale Menarini e la collaborazione di Unicoop Firenze.

La registrazione di ogni lezione sarà successivamente disponibile su www.unifi.it/incontri

"Riprendiamo il ciclo degli Incontri con la città con entusiasmo e convinzione, in modalità a distanza come è richiesto in questo momento – sottolinea il rettore Luigi Dei –. Nell'ambito della cosiddetta terza missione, l'Ateneo si impegna a offrire ai cittadini occasioni di riflessione e dialogo: in particolare con questa iniziativa si mette a disposizione del pubblico con uno spazio specifico di approfondimento, su temi vicini alla nostra vita di oggi".

Fonte: Università di Firenze