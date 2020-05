Annullato concerto Paul McCartney al Lucca Summer Festival

Paul McCartney salta un giro e per l'emergenza coronavirus non tornerà in Italia per le sue due date a Napoli (10 giugno piazza Plebiscito) e a Lucca (13 giugno, Summer Festival). La società D'Alessandro e Galli ha annunciato a malincuore lo stop sul loro sito.

La situazione di emergenza internazionale che si è venuta a creare con la diffusione del Covid-19 rende infatti evidente che purtroppo non sarà possibile proseguire l’organizzazione dei due concerti così come era stata pianificata.

Questa la dichiarazione di Paul McCartney: “Non vedevamo l’ora di incontrarvi tutti questa estate, sappiamo che ci saremmo divertiti tantissimo. Io e la band siamo tremendamente dispiaciuti di non poter essere con voi ma questi sono tempi senza precedenti e la salute e la sicurezza sono la priorità. Spero che voi stiate bene e che potremo vederci più avanti in tempi migliori. We will rock again. Love, Paul"

I biglietti saranno oggetto di rimborso secondo le vigenti normative di legge, a partire dalla disposizione di annullamento dell’evento da parte dell’autorità competente

La D’Alessandro e Galli coglie l’occasione per ringraziare il Comune e la Sovrintendenza di Napoli e il Comune e la Sovrintendenza di Lucca per la collaborazione e la disponibilità, così come tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione che insieme a noi lavorano già da molti mesi a questi eventi.