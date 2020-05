Auto urta bus in piazza della Vittoria: strada bloccata

Un piccolo incidente questa mattina sta creando qualche disagio al traffico nel centro di Empoli. Un'auto, ha urtato sul lato destro un bus di linea che stava facendo manovra in piazza della Vittoria, all'angolo con via Fratelli Rosselli. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 10. Lo scontro non ha provocato feriti, ma i due mezzi sono fermi per i rilevamenti del caso bloccando totalmente la viabilità in piazza.

