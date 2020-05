Bus Tiemme, nuove corse tra Siena e Firenze

Siena e provincia: da lunedì 11 maggio nuove corse disponibili nei servizi extraurbani e nei collegamenti da e per Firenze

Da lunedì 11 maggio 2020, rispetto ai servizi oggi in vigore, saranno ripristinate ulteriori corse nei servizi extraurbani di Tiemme nella provincia di Siena. Le corse avranno cadenza feriale non scolastica. Si tratta in particolare delle linee 131 (Siena-Firenze), 112, 114 e B21 area Valdarbia; 107 area Valdichiana e 130 area Valdelsa. Di seguito l’elenco completo, consultabile anche nella sezione news del sito www.tiemmespa.it

LINEA 131 Siena-Firenze

ore 7,15 Siena – Colle ore 7,45 – Poggibonsi ore 8,00 – Firenze Autostazione

ore 11,10 Firenze – Siena (corsa rapida)

ore 13,10 Siena – Firenze (corsa rapida)

ore 16,30 Firenze – Siena (corsa rapida con uscita Poggibonsi Salceto ore 17,15).

LINEA 112

Ore 16,20 Torrenieri – S. Quirico – Pienza - Montepulciano

Ore 17,40 Montepulciano – Pienza – S. Quirico - Buonconvento – Monteroni

LINEA 114

Ore 14,45 Montalcino – Buonconvento

Ore 16,10 Buonconvento – Torrenieri

Ore 16,30 Montalcino – Torrenieri

Ore 17,15 Montalcino – Buonconvento

Ore 17,40 Torrenieri – Montalcino

Ore 17,50 Buonconvento - Montalcino

Ore 18,55 Monteroni – Buonconvento

Ore 19,10 Buonconvento – Montalcino

LINEA B21

Ore 16,40 Montalcino – San Angelo in Colle

Ore 17,20 San Angelo in Colle – Montalcino

LINEA 107

Ore 8,00 Serre di Rapolano – Rapolano – Siena FS

Ore 11,10 Sinalunga – Serre di Rapolano – Asciano – Rapolano-Castelnuovo Berardenga – Viale Toselli Whirpool

Ore 13,40 Sinalunga – Serre di Rapolano – Rapolano – Siena fs

Ore 14,00 Siena Autostazione – Sinalunga

Ore 15,30 Sinalunga – Serre di Rapolano – Rapolano Castelnuovo Berardenga – Siena FS

Ore 17,20 Siena Autostazione – Rapolano – Serre- Asciano

Ore 17,35 Siena Autostazione – Sinalunga

LINEA 130

Ore 7,55 Siena Via Tozzi – Poggibonsi

Ore 16,20 Siena – Colle Val d’Elsa - Poggibonsi FS – S.Gimignano

Ore 16,40 Siena – Col.Monteriggioni - Colle Val d’Elsa

Ore 17,10 Siena – Ceppo – Col.Monteriggioni - Colle Val d’Elsa – Poggibonsi FS- S.Gimignano

Ore 18,15 Siena – Colle V.Elsa – Poggibonsi FS – S.Gimignano

Ore 19,10 Siena – Col. Monteriggioni – Staggia – Colle V.Elsa – Poggibonsi FS – S.Gimignano

Ore 20,00 Siena – Col.Monteriggioni – Staggia – Colle V.Elsa – Poggibonsi FS

Ore 14,35 S.Gimignano – Poggibonsi – Colle V.Elsa – Staggia – Col.Monteriggioni – Siena

Ore 15,30 S.Gimignano Strada – Poggibonsi-Colle V.Elsa – P.Casone- Col.Monteriggioni-Siena

Ore 16,50 S.Gimignano Strada - Poggibonsi-Colle V.Elsa – P.Casone- Col.Monteriggioni-Siena

Ore 17,35 S.Gimignano Strada - Poggibonsi-Colle V.Elsa –Staggia- Col.Monteriggioni-Siena

Ore 18,35 S.Gimignano - Poggibonsi-Colle V.Elsa – P.Casone- Monteriggioni-Siena

Fonte: Tiemme Spa