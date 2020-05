Stop alla Serie C, per la promozione è 'spareggio' in salsa fucecchiese

La Serie C si ferma per il Coronavirus e il 2019-20 termina qui. Salgono in Serie B tre squadre più una: se le prime tre - ovvero le tre leader nei gironi - sono indiscusse e promosse al 99,99%, per la quarta ancora c'è qualche dubbio. Di sicuro la quarta avrà un fucecchiese, perché è derby tra Filippo Bellini e Massimiliano Alvini.

Filippo Bellini è un esterno che a inizio stagione militava nella Fermana e poi è stato preso a gennaio 2020 dal Carpi, tornando in Emilia dopo l'esperienza in D al Modena. Massimiliano Alvini invece è un allenatore, è arrivato pochi mesi fa alla Reggiana - che ora si chiama Reggio Audace - e ha un passato glorioso al Tuttocuoio. Il primo è nato a San Miniato ma fucecchiese doc, il secondo è nato nella città di Montanelli e anche lui trasuda 'fucecchiesità'.

Carpi e Reggio Audace erano in lizza per un posto ai playoff nel girone B, col Vicenza quasi irraggiungibile. Lo stop del campionato ha frenato le ambizioni di entrambe, con la Reggiana seconda e il Carpi terzo (ma con una gara in meno). Probabilmente sarà il Carpi a essere promosso in B, perché ha una media punti migliore - di pochissimo, si parla di seconda cifra decimale - rispetto ai granata.

La Serie C ha deciso di promuovere la quarta squadra secondo il merito sportivo, calcolando la media punti di ognuna delle inseguitrici nei gironi A, B e C. Escluse le prime in classifica (Monza, Vicenza, Reggina), il Carpi è davanti alla Reggiana e al Bari. Con molta probabilità sarà promosso, anche se sono già partite le polemiche e non c'è niente di certo: una fronda di presidenti vuole i playoff.

Il derby di Fucecchio tra Bellini e Alvini, questo spareggio particolare, vede Bellini in vantaggio e vicino alla vittoria. Occhio, però, in Serie C le sorprese sono dietro l'angolo.

Gianmarco Lotti