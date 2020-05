Commissione per il Paesaggio Figline e Incisa Valdarno: online le candidature per nomina nuovi membri

C’è tempo fino al 30 maggio per partecipare alla selezione dei nuovi tre membri della Commissione comunale per il Paesaggio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Si tratta di un incarico di consulenza, che può essere affidato attraverso la selezione per curricula a: professori e ricercatori universitari, di ruolo nelle materie storiche, artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e agronomiche; professionisti che siano (o siano stati) iscritti agli Ordini professionali degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri, dei dott. Agronomi e dott. Forestali e all’Ordine dei Geologi, che abbiano esperienza in materia di tutela del paesaggio, progettazione architettonica e urbana, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomo-forestale o in materia geologica e in possesso di un diploma di laurea (specialistica o equivalente) attinente alle stesse materie; dipendenti pubblici, anche in quiescenza, che per almeno 5 anni siano stati responsabili di una struttura organizzativa della Pubblica amministrazione, con competenze su temi attinenti al paesaggio.

Ai membri della Commissione per il paesaggio saranno attribuite anche le funzioni di componenti esterni del NUVAFIV (Nucleo di Valutazione Ambientale del Comune di Figline e Incisa Valdarno), che svolge le funzioni di “autorità competente” nei procedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS) relativi ad atti di pianificazione territoriale e urbanistica (articolo 12 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10).

La domanda di partecipazione e gli allegati (indicati nell’articolo 3 del bando) dovranno pervenire al Comune di Figline e Incisa Valdarno entro le 12 del 30 maggio e dovranno essere inviate esclusivamente: tramite pec all’indirizzo comune.figlineincisa@postacert.toscana.it, in formato pdf (scansionando i documenti firmati oppure apponendo la firma digitale); tramite posta raccomandata A/R, da indirizzare all’ufficio Protocollo del Comune di Figline e Incisa Valdarno – piazza del Municipio 5, 50063 Figline e Incisa Valdarno (ai fini del rispetto del termine di presentazione, farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale).

Si precisa che i membri della Commissione resteranno in carica per 5 anni a partire dalla data della prima convocazione e che riceveranno, a titolo di rimborso forfettario, un gettone di presenza per ogni seduta (l’importo massimo erogato sarà pari al tetto massimo ottenuto dai consiglieri comunali di Figline e Incisa Valdarno), più un eventuale rimborso spese per i residenti fuori dal territorio comunale, di importo corrispondente a quello che il soggetto interessato spenderebbe nel caso in cui facesse ricorso ai mezzi pubblici.

Il bando completo e il modulo di partecipazione sono disponibili qui: http://www.comunefiv.it/amministrazione-trasparente/trasparenza/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/

Per eventuali chiarimenti o informazioni è possibile contattare il Servizio di Pianificazione urbanistica e Ambiente al numero 055.9125447 oppure scrivere a a.gigante@comunefiv.it).

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno - Ufficio Stampa