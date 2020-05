Coronavirus, 10 guariti a Gambassi Terme. Niente Covid nel Santuario di Montignoso

Arrivano buone notizie dalle Rsa di tutto l'Empolese Valdelsa. Dopo i tamponi che non hanno evidenziato positività al Covid-19 a Montespertoli e Montaione, arrivano i risultati anche per il territorio di Gambassi Terme. Sono risultati negativi al secondo tampone a distanza di 24 ore 10 persone: 3 ospiti della ex Rsa 'Gino Incontri', 6 padri del santuario di Montignoso e un cittadino che era risultato infetto. I guariti, secondo quanto affermato dal sindaco Paolo Campinoti, salgono a 27. Non ci sono più positivi al Santuario di Montignoso con il risultato di oggi. Rimangono ancora 37 positivi, molti di questi legati alla 'Gino Incontri'.