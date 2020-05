Crisi Covid-19, Benini (Per Volterra): "Santi non fa niente, prenda esempio da comuni vicini"

Da marzo avanziamo proposte di intervento all'Amministrazione. Il Sindaco Santi ha sempre risposto che non può fare niente, che dobbiamo aspettare decisioni dal governo nazionale e anche pubblicamente, durante una trasmissione radiofonica di qualche giorno fa, ha dichiarato che nessun Comune sta facendo niente di concreto, ma solo annunci.

Appare invece chiaro che Santi per l'ennesima volta si sbaglia e che gli altri Comuni non fanno solo annunci ma prendono decisioni. Sembra che ormai #farevolterra si dimostri quello che è sempre stato, uno slogan da campagna elettorale e niente si più. Sindaco, se non per rispetto delle nostre proposte, ma per i cittadini, visto che ci ha già preso contatti, chiami il Sindaco di San Gimignano e senta come sono riusciti a fare degli interventi. Stessa cosa può farla con il Sindaco di Certaldo o con i molti altri Sindaci anche di zona che si sono mossi.

Insomma tutti stanno facendo qualcosa per il commercio, per le piccole imprese tranne Santi, che aspetta come sempre gli ordini dall'alto. Tra l'altro visto che San Gimignano è nel nostro stesso ambito turistico ci sembra inverosimile che non ci sia dialogo da parte dell'Assessore al Turismo di Volterra, che in questo anno è riuscita solo a far alzare le tasse sui servizi scolastici e avvicinarci al brand Terre di Pisa che ad oggi, nell'emergenza turistica, è scomparso, insieme all'Assessore, completamente dalla scena.

Roberta Benini per Volterra