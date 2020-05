Era in coda per fare la spesa, ma un 17enne gli ha rubato il tablet. È accaduto a Firenze, la vittima è un 70enne. Il ladro è stato però inseguito da due poliziotti liberi dal servizio che lo hanno bloccato poco dopo, in via della Scala. Si tratta di un 17enne algerino, denunciato per furto e affidato a un centro per minori non accompagnati.