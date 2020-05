Deve espiare un anno di carcere per spaccio: arrestato a Casciana Terme Lari

A Casciana Terme Lari, i carabinieri hanno tratto in arresto un 26enne. I militari sono riusciti a localizzare l’uomo, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Pesaro, traendolo in arresto. L’uomo dovrà espiare una pena residua di anni 1, mesi 8 e giorni 24 per i reati di detenzione e spaccio di stupefacenti, commessi in diverse località del territorio nazionale. Arrestato, è stato associato presso la Casa Circondariale di Pisa, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.