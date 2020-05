Fase 2, PD Montopoli: "Sostegno alle famiglie, risposte ai lavoratori"

Da oltre due mesi viviamo tempi inediti, in cui un nemico sconosciuto ha dispiegato tutta la sua forza distruttiva mettendo a dura prova i sistemi sanitari mondiali. Nonostante tutto il lavoro profuso da medici ed amministratori per contrastare il COVID-19, e la responsabilità dimostrata anche da moltissimi cittadini, il pericolo non è ancora passato, ed anzi sembra affacciarsi un nuovo ed altrettanto temibile spettro, quello della povertà. Dobbiamo mantenere ottimismo e fiducia nel futuro, ma non possiamo limitarci a guardare, ognuno di noi dovrà fare la propria parte.

L'impegno degli uomini e delle donne del Partito Democratico alla guida delle istituzioni continua, anche con modalità innovative, ed a tutti i livelli: così come il Governo, assieme alle istituzioni europee, sta agendo per contrastare gli effetti economici della crisi sanitaria, l'Amministrazione Comunale di Montopoli, coinvolgendo anche le minoranze consiliari, è attualmente impegnata nella realizzazione di un tavolo d'emergenza, in cui invitare tecnici e rappresentanti delle parti sociali, per elaborare soluzioni che diano risposte ai lavoratori e un sostegno concreto alle famiglie.

Compito del PD di Montopoli sarà supportare queste azioni, diffondendo informazioni e proponendosi come un mezzo di prossimità per i cittadini. Daremo per prima cosa un segnale di speranza visibile: i lavori di ristrutturazione della nostra sede comunale, intrapresi poco prima dello stop imposto dall'emergenza, riprenderanno, per trasformalo in uno spazio da mettere a disposizione dei più giovani, in attesa di poter tornare anche a forme di aggregazione più consuete.

E ci doteremo presto di nuovi e più adeguati strumenti di comunicazione. Riaffermiamo forte e chiaro i nostri valori: quando diamo priorità alla sicurezza stiamo dicendo che la vita umana è un bene più prezioso dei risultati economici, che devono piuttosto essere al servizio delle persone. E devono farci orrore le fosse comuni scavate per ammassare cadaveri di uomini e donne senza nome sotto i governi reazionari di Trump e Bolsonero, propugnatori di una ideologia della ricchezza disumana ed antisociale. Dobbiamo costruire un mondo nuovo, e per questo mettiamo a disposizione tutto il nostro coraggio, il nostro altruismo e la nostra fantasia.

PD Montopoli