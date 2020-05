Francesco Fiorentino, noto parrucchiere di Castelfiorentino, si è aggiudicato il titolo di Mister Quarantena nell’ambito del nuovo ironico concorso a puntate ideato dagli autori di Pechino Express ed indetto da Pulsee Energy, brand di luce e gas green, sul proprio canale Instagram. Il format è stato presentato dall’influencer milanese Tommaso Zorzi.

Il premio di cinquemila euro sarà interamente devoluto all’ospedale Fiera Milano, impegnato nella lotta al Covid-19, mentre Francesco, oltre al titolo, porterà a casa la prestigiosissima “Ciabatta d’oro”.

I numerosi partecipanti si sono dovuti cimentare di volta in volta in prove divertenti legate al periodo casalingo della quarantena, come recitare una poesia facendo ginnastica, fingere una televendita di oggetti improbabili, avere una telefonata hot con l’attrice eleonora giorgi, raccogliendo migliaia di visualizzazioni.

Nella finalissima di Mister Quarantena Francesco, per gli amici Fiorello, ha ottenuto circa il 65% dei voti espressi da chi ha seguito il concorso tramite Instagram, votando ad ogni puntata, a dimostrazione del largo consenso ottenuto.

Congratulazioni sono giunte da tutti gli amici e conoscenti, anche per la destinazione del premio di Mister Quarantena offerto da Pulsee Energy.