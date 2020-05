Il sindaco di Castelfiorentino fa il punto nella diretta facebook, la Fase 2 entra nel vivo

“Cerchiamo di lavorare insieme, con la consapevolezza delle cose che si possono realmente fare e in un’atmosfera di rispetto reciproco. Se andiamo avanti in questo modo, ne usciremo”. Con queste parole il Sindaco, Alessio Falorni, ha concluso il suo intervento nella diretta “social” di ieri sera, nel corso della quale sono state affrontate come di consueto numerose questioni che attengono alla vita quotidiana della popolazione alla luce di questa emergenza.

Esaminiamole nel dettaglio

Giovani minorenni – In linea di massima, da quanto emerge dalle segnalazioni di questi primi giorni di fase 2, le persone si stanno comportando bene. Giovani minorenni, tuttavia, girano a gruppi e non rispettano le misure di distanziamento sociale. Spesso non utilizzano correttamente neppure la mascherina. Il Sindaco ha invitato le famiglie a far rispettare queste regole ai propri figli, perché c’è un rischio molto reale di ricadere in una nuova fase di lockdown. Non è un caso che le scuole siano rimaste chiuse. Richiama l’attenzione dei genitori, poiché se non sarà possibile saremo costretti nostro malgrado a fare delle sanzioni

Test sierologico – La Regione Toscana ha esteso la possibilità di effettuare il test in modo gratuito ad altre categorie di cittadini: persone che hanno avuto contatti con altre risultate positive, studenti facoltà sanitarie, odontoiatri, maestri e personale scolastico, ecc. Rimane in ogni caso presente l’opportunità di poterlo fare a pagamento. Qualora il test risultasse positivo è importante contattare 800556060 per poter effettuare il tampone.

Situazione finanziaria dei Comuni – Dopo aver analizzato la situazione attuale dell’economia italiana, che presenta numeri davvero drammatici (11 milioni di persone che vivono di aiuti dal Governo, e un calo previsto di oltre 9 punti di PIL) il Sindaco si è soffermato sulla questione della situazione finanziaria in cui versano i Comuni, dai quali dipendono anche le misure che si possono mettere in campo per ridurre le tasse. Il prossimo decreto dovrebbe contemplare anche risorse per gli enti locali, sia pure in misura decisamente inferiore a quelle richieste. Il Sindaco ha fatto presente più volte che una riduzione delle tasse comunali è strettamente connessa, senza risorse straordinarie, a una riduzione dei servizi.

Commercio – Per dare una risposta a questa categoria, tra le più colpite, proveremo a intervenire sul fronte fiscale. Per quanto riguarda la riapertura delle varie attività commerciali, è stato inviato alla Regione un protocollo di intesa (parrucchiere/estetiste) per vedere di anticipare la data. La predisposizione di un protocollo è stato fatto anche per altre categorie (bar e ristoranti). Questi protocolli sono impegni da parte dei titolari delle varie attività a rendere più stringenti le misure di sicurezza per poter anticipare la riapertura

Attività educative/Centri estivi – Si parla di una possibilità di lavoro su protocolli di sicurezza per i bambini, da utilizzare per la riapertura di alcune attività, come i centri estivi. naturalmente con maggior personale per poter far rispettare le misure di distanziamento sociale

Attività sportive – Stiamo lavorando per la riapertura di alcune discipline sportive in cui è più facile assicurare il distanziamento sociale (ad esempio il tennis)

Spazzamento strade – Dall’11 maggio saranno ripristinati i controlli della Polizia Municipale sulle strade sottoposte allo spazzamento.

Code supermercato Coop – La sezione soci Coop ha previsto un accesso agevolato per le persone over 70

Mercato settimanale – La prima prova è andata bene. Il mercato di generi alimentari sarà pertanto allargato a Piazza Kennedy

Cani sciolti ai parchi – La fase due non deve farci dimenticare il rispetto delle regole. I cani vanno condotti al guinzaglio e nelle aree consentite.

Polizia Municipale – Oggi sono state controllate 297 persone e 310 attività. Zero le sanzioni effettuate

Situazione contagi – Il totale degli attualmente positivi registra un nuovo calo significativo, anche in Toscana. Nell’Empolese Valdelsa due casi in più nella giornata di ieri (uno a Certaldo e uno a Capraia e Limite) mentre oggi abbiamo avuto zero casi. A Castelfiorentino abbiamo sempre lo stesso numero di casi, con un terzo guarito. Il Sindaco ha ricordato che domani (oggi, per chi legge) sarà effettuato lo screening alla RSA Neruda