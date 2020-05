In un supermarket senza rispettare le misure di distanza: sette multe e attività sospesa

In un supermarket di Prato senza rispettare le distanze minime di sicurezza come prevede la normativa anticontagio. Sette persone sono state quindi multate da una pattuglia della Guardia di Finanza. La multa ha riguardato anche il titolare dell'esercizio che si è visto anche chiudere l'attività da 5 a 30 giorni con sanzione amministrativa accessoria, non essendo state predisposte le condizioni per prevenire o ridurre il rischio di contagio, dilazionando l'ingresso dei clienti e facendo rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.