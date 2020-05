Investe mamma e neonata e non si ferma: tragedia sfiorata a Casciana Terme

Nella serata di ieri, 7 maggio, intorno alle 19.30, una mamma che spingeva la carrozzina con all'interno la sua bimba di 5 mesi, è stata urtata da un'auto furgonata a Casciana Terme, a darne notizia La Nazione.

La donna durante la caduta si è fatta male al braccio e al ginocchio. La carrozzina con la piccola all'interno si è ribaltata ma la caduta della bimba è stata attutita dal tettuccio della carrozzina. La piccola è stata trasportata in ospedale a Cisanello, non riportando gravi conseguenze.

La persona alla guida dell'auto furgonata non si è fermata per prestare soccorso: per i carabinieri potrebbe non essersi accorto di aver causato l'urto oppure potrebbe essere scappato di proposito. Le indagini per ritrovare l'auto furgonata, che si è allontanata verso Casciana Alta, sono in corso.