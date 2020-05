La grande generosità dei senesi non si ferma: nuove donazioni per l’Aou Senese, raccolti 250mila euro

Grande sensibilità e generosità da parte di cittadini e associazioni che, nel periodo dell’emergenza Covid-19, continuano a dimostrare tanta vicinanza e affetto nei confronti del policlinico Santa Maria alle Scotte con donazioni economiche, di dispositivi di protezione individuale e presidi sanitari.

Nello specifico, le donazioni economiche raccolte arrivano a 250 mila euro. Nelle ultime due settimane hanno dato il loro prezioso contributo: Associazione Serena, Banca Centro Credito Cooperativo, Antica Drogheria Manganelli e tanti privati cittadini, non solo senesi: tra questi Augusto Bazzocchi che sulla piattaforma Gofundme ha raccolto l’impegno e la generosità di tanti cittadini di Cetona e della Val di Chiana. L’Associazione Coccinelle, insieme al Comitato Amici del Palio, ha donato dei presidi medici per i piccoli pazienti del Dipartimento della Donna e dei Bambini, mentre l’Avis di Taverne e Arbia ha fornito un set di 1200 mascherine chirurgiche al Centro trasfusionale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese.

Infine, la “Bottega del Borgo” e “Due dame e un salame” di Rosia hanno donato un maxi uovo di cioccolato al laboratorio di Microbiologia e Virologia dell’Aou Senese.

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ringrazia sentitamente tutti per la straordinaria dimostrazione di solidarietà.