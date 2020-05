Battini (Lega): "Cittadinanza onoraria di Empoli a chi ha combattuto il Covid-19 al San Giuseppe"

“A medici e infermieri va la nostra infinita gratitudine per ciò che hanno fatto durante questa situazione di emergenza. Attraverso i loro sacrifici sono riusciti a scongiurare l’avvento di scenari ben più gravi di quelli che stiamo già, purtroppo, vivendo. Mettendo a rischio la loro stessa vita hanno garantito le cure e il conforto necessari a chi è stato colpito dal Covid-19. All’interno dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli, polo ospedaliero di maggiore rilevanza per tutto il territorio dell’Empolese-Valdelsa, sono stati creati due reparti dedicati esclusivamente alla cura dei contagiati, all’interno dei quali ha lavorato straordinariamente gran parte del personale ospedaliero precedentemente impiegato in altri reparti. Come Lega Salvini-Empoli, riteniamo più che giusto che i gesti eroici di coloro che si sono schierati quotidianamente in prima linea vengano ricordati e riconosciuti con una tra le più importanti onorificenze, insignendoli della Cittadinanza Onoraria nel Comune di Empoli.

Nella zona dell’Empolese-Valdelsa hanno operato in maniera encomiabile anche molte persone impiegate in altre strutture sanitarie, per questa ragione presenterò quanto prima una mozione a loro dedicata da discutere in occasione del prossimo Consiglio dell’Unione dei Comuni Empolese-Valdelsa. A tutto il personale ospedaliero del nostro territorio va tutta la nostra stima ed eterna riconoscenza".





Vittorio Battini (Consigliere Comunale Lega-Salvini Empoli - Consigliere Regionale ANCI Giovani Toscana)