Museo di storia Naturale, a Livorno un video sui 'luoghi segreti'

Il Museo di Storia Naturale lancia online un nuovo video del ciclo “A casa... Giocando s’impara” e questa volta si mette “a nudo” con un tour virtuale alla scoperta dei luoghi insoliti di Villa Henderson.

Il video, prodotto in collaborazione con la Coop Itinera, è un vero e proprio giro negli angoli meno conosciuti dell’edificio museale, che solitamente i visitatori non vedono, ma che nascondono interessanti storie e curiosità, come la cupola sul tetto e una vera e propria grotta celata nel giardino.

Sui canali social del Museo, inoltre, sono presenti numerosi materiali per bambini e ragazzi e per il pubblico degli appassionati delle scienze naturalistiche.

Il video sui segreti del Museo, si aggiunge ai precedenti filmati, dedicati ai rapaci, all’Orto botanico di Villa Henderson, alla pittura rupestre nella preistoria e tanto altro, tutti reperibili online sul sito web (musmed.provincia.livorno.it), pagina facebook e canale youtube del Museo di Storia Naturale e canali social della cooperativa Itinera.

Sul sito del Museo, inoltre, sono disponibili attività culturali e didattiche per tutte le età, con schede di approfondimento, giochi e passatempi.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa