Pacchetto Scuola a Santa Croce, come usufruirne

Anche a Santa Croce sull'Arno quest'anno si può richiedere il "Pacchetto Scuola", un bonus da 300 Euro finanziato dalla Regione Toscana. Da lunedì 11 maggio si può presentare domanda online.

Un bonus da 300 euro per acquistare materiale didattico e servizi scolastici

Per garantire il diritto allo studio a bambine e bambini, ragazze e ragazzi di ogni scuola (dalla quinta primaria per le medie, fino alle superiori, compresa la formazione professionale) la Regione Toscana finanzia un bonus da 300 Euro da destinarsi all'acquisto di servizi scolastici e materiale didattico.

Domande online

Si può presentare domanda utilizzando il modulo online sul sito del Comune di Santa Croce sull'Arno: www.comune.santacroce.pi.it. Questa modalità è dovuta all'emergenza Covid-19.

Quando presentare domanda

L'arco temporale in cui si può presentare domanda va da lunedì 11 maggio 2020 alle ore 13 di martedì 30 giugno 2020.

Requisiti per avere il “pacchetto scuola”

Uno dei requisiti principali è avere l'ISEE inferiore a 15.748,78 Euro. Un altro è risiedere nel Comune di Santa Croce sull'Arno.

Appuntamenti in Comune e informazioni. Recapiti.

-In casi assolutamente eccezionali, previo appuntamento telefonico al numero 0571/389975, sarà possibile recarsi presso l’Ufficio Servizi Educativi situato nella sede comunale Piano Terra - Piazza del Popolo n. 8 a Santa Croce sull’Arno (PI) - per consegnare la domanda di ammissione a mano.

-Sarà inoltre possibile chiedere ulteriori informazioni al Comune di Santa Croce sull’Arno - Ufficio Scuola rivolgendosi ai seguenti numeri telefonici: 0571/389929 oppure 0571/389975, o scrivendo agli indirizzi e-mail: f.pizzi@comune.santacroce.pi.it, a.donati@comune.santacroce.pi.it

Fonte: Ufficio stampa