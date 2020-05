Niente Palio a Fucecchio il 24 maggio, il recupero è un rebus

"Palio Fucecchio 2020 - Evento annullato". Già la scritta sulla pagina dedicata dal sito del Comune di Fucecchio è piuttosto indicativa. Il Palio 2020 non si correrà, o almeno non si scenderà in Buca il 24 maggio. La data era stata fissata da tantissimo tempo, così come la settimana di eventi che solitamente la precede. E invece non se ne farà di nulla, probabilmente si tornerà in Buca tra la fine dell'estate e l'inizio dell'autunno; possibile anche un annullamento completo di questa edizione.

Il motivo è sotto gli occhi di tutti. Con l'emergenza Coronavirus è impossibile tornare a presenziare a eventi con un pubblico nutrito e che permetto assembramenti. Lo sport ripartirà a porte chiuse, le scuole staranno ferme e si andrà avanti con la didattica da casa, anche il Palio di Fucecchio si adegua. Le dodici Contrade fucecchiesi comunque si sono date da fare durante la Fase 1 e si sono rese protagoniste di un gran bel gesto di solidarietà. Proprio in quella circostanza fu lo stesso Comune di Fucecchio a scrivere "il Palio, che quest’anno si sarebbe dovuto correre il 24 maggio, ma che per ovvi e indiscussi motivi non sarà possibile".

Bernarda, Raimonda, Torre, Massarella, Samo, Querciola, Botteghe, Borgonovo, Ferruzza, Cappiano e San Pierino rimandano la 'caccia' a Sant'Andrea, detentore dell'ultimo cencio. Si vocifera che il Palio possa corrersi a fine settembre o la prima domenica di ottobre, ma ancora non ci sono certezze. Bisognerà valutare l'andamento della Fase 2 e come si svilupperà il Covid-19 nei prossimi mesi. C'è già chi si sta abituando a un mesto 2020 senza Palio nella città di Montanelli.

D'altronde, se bisogna evitare assembramenti, non è possibile pensare neppure a una Buca con contradaioli costretti alla distanza interpersonale. Il Palio non si farà il 24 maggio 2020, il punto interrogativo sul recupero rimane.