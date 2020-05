Pistoia, al via le iscrizioni online per mensa e trasporto scolastico per l'anno 2020-2021

L'Amministrazione comunale prosegue l'importante novità introdotta lo scorso anno per le iscrizioni ai servizi di mensa e trasporto scolastico in modalità online. Anche per l’anno scolastico 2020-2021 le famiglie con bambini che frequentano le scuole primarie e dell'infanzia comunali dovranno iscriversi via web.

Dal 15 maggio fino al 30 giugno sarà possibile iscriversi al trasporto scolastico e dal 1° giugno fino al 31 agosto alla mensa.

Il servizio di trasporto richiederà, come sempre, l’iscrizione annuale per tutti, mentre per il servizio mensa da quest'anno e per il futuro sarà sufficiente iscriversi soltanto il primo anno di ogni nuovo ciclo scolastico (il primo anno della scuola dell’infanzia e il primo anno della scuola primaria), avendo già inserito l'anno scorso tutti gli utenti sul portale.

Ovviamente chi intende rinunciare, deve comunicare sul portale la rinuncia.

Ricordiamo che da quest'anno sono in corso le iscrizioni online ai nidi di infanzia dal 1 al 31 maggio sul sito del Comune.

Il Comune di Pistoia garantisce servizi online sempre più efficaci ed efficienti, superando la modalità cartacea, in conformità al Codice dell'Amministrazione digitale.

«Essere passati già dallo scorso anno dalla modalità cartacea a quella online è stato fondamentale – sottolinea l'assessore all'educazione Alessandra Frosini – e si è rivelata una scelta strategica tanto più in questo tempo di emergenza sanitaria, visto che si possono fare le iscrizioni da casa, non incentivando, così, gli spostamenti. Abbiamo, inoltre, ancora una novità. Da quest'anno non dovrà più essere allegata l'attestazione Isee, né al momento dell'iscrizione né a seguito di variazioni. Sarà infatti il Comune ad acquisirla direttamente dal portale dell’Inps semplificando quindi ancora le modalità di iscrizione».

La procedura di iscrizione alla mensa e al trasporto (sul sito istituzionale alla sezione educazione e istruzione http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/educazione ) prevede la compilazione di una pagina digitale dove sono richiesti i dati e gli allegati necessari. Da quest'anno non dovrà più essere allegata l'attestazione Isee, né al momento dell'iscrizione né a seguito di variazioni. Sarà infatti il Comune ad acquisirla direttamente dal portale dell'Inps. Il genitore richiederà, quindi, l'agevolazione tariffaria compilando la domanda digitale senza dover allegare l'Isee. L'utente dovrà invece allegare alcuni documenti personali (carta di identità, attestazione della legge 104, attestazione dell'affido, la delega al soggetto che riprende il bambino, ecc.) caricandoli in formato pdf.

Con l'iscrizione online alla mensa scolastica, sarà anche attivato il servizio di SMS per la rilevazione dell’assenza giornaliera dal pasto. Prima dell'inizio dell'anno scolastico, il genitore riceverà una mail con indicazione del codice identificativo, ovvero il PAN (personal account number). Questo numero andrà inserito in ogni sms per comunicare l'assenza giornaliera dal pasto.

Anche per il trasporto scolastico, al termine della procedura di iscrizione online, l'utente riceverà una mail con il codice identificativo e le indicazioni per il ritiro del tesserino di viaggio.

Tutto il materiale informativo, compreso lo stradario relativo al trasporto scolastico, sarà consultabile sul sito del Comune di Pistoia.

Il Comune accompagnerà gli utenti in questo passaggio con numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica dedicati, per fornire chiarimenti e aiutare, all'occorrenza, nella compilazione del modulo informatico.

Per la mensa

0573 371832 - 0573 371853

iscrizionimensa2020.2021@comune.pistoia.it

Per il trasporto

0573 371819

c.vezzosi@comune.pistoia.it

Sempre per il trasporto scolastico, è possibile chiamare Copit al numero 0573 363280 da lunedì a venerdì dalle 9 alle 11. Dal 15 maggio sarà possibile collegarsi al link http://www.copitspa.it/viaggia-con-noi/P/3 per le iscrizioni al servizio di trasporto.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa