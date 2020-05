Protezioni Covid-19, Cna Pisa elenca i fornitori locali

Mascherine introvabili, rebus pareti divisorie e pannelli di separazione, incertezza su forniture e relativi pagamenti, mirabolanti offerte ricevute da ogni dove che certo non ispirano fiducia, senza contare il dedalo di norme e contro norme.

Non è facile districarsi in questo labirinto. Ecco perché CNA Pisa ha pensato di avviare un censimento di ditte locali rintracciabili e conosciute che hanno messo in produzione quanto serve per stare al passo con i tempi e con le nuove regole.

L’elenco è stato inserito in un post sulla pagina facebook ‘CNA Pisa’ e sul sito

https://www.cnapisa.it/fornitori-protezioni-covid-19-elenco-ditte-locali-aderenti-a-cna/

Ecco chi sono e cosa offrono. (Elenco aggiornato al 08/05/2020)

PARETI DIVISORIE

CISA DI PALLA SANDRO San Giuliano Terme – Tel. 338 5974868 – cisainfissi@gmail.com

CRISTALVETRO S.N.C. Cascina – Tel. 050 700305 – info@cristalvetrocascina.it

FLORIDEA SNC Santa Maria a Monte – Tel. 0587 707416 – floridea@florideaonline.com

INGLAS VETRI SRL Santa Maria a Monte – Tel. 0587 707416 – info@inglasvetri.it

NOCCHI ARTE DI NOCCHI MORENO Pontedera – Tel. 346 3112723

NUOVA VETRERIA LA FONTINA San Giuliano Terme – Tel. 339 1762474

PLASTITALIA SNC Palaia – Tel. 0587 629232 – infoplastitaliasnc.it

SOLEA SRL Calcinaia – Tel. 335 1381696 – info@soleastampaggio.it

TECHA SRL Pisa Tel. 335 7153388 – amministrazione@techasrl.it

TECNO VETRO SNC Vicopisano – Tel. 050 798960

TOSCANAVETRO SNC Pisa – Tel. 348 5158808 – toscanavetropisa@alice.it

VETRERIA FARRONI FRANCESCO SRL Casciana Terme Lari – Tel. 0587 616539 – info@vetreriafarroni.it

BOTTICI E SERRINI SNC Lorenzana – Tel. 329 1106419 – bottici.serrini@gmail.com

ARTEFERRO SNC Cascina – Tel. 050 702246 – arteferro99@icloud.com

ARREDO BAR SRL Vicopisano – Tel. 348 3317830 – info@arredobarsrl.it

CIAMPINI GHERARDO Peccioli – info@ciampiniferro.it

SENESI SNC San Miniato – info@infissisenesi.com

IL FABBRO DI SARDI ALBERTO Vecchiano – Tel. 377 3240336 – ilfabbro@hotmail.it

AUTOIN3 Pontedera – paratie e allestimenti per mezzi di trasporto – Tel. 0587 290609 – allestimenti@autoin3.it

________________________________________

VISIERE

SCATOLIFICIO SAICO SRL San Miniato – Visiere non certificate

Tel. 0571 400754 – saico@saicoscatolificio.it

________________________________________

MASCHERINE

SANSER srl San Miniato – mascherine per la collettività, realizzate in TNT, lavabili, in attesa dell’autorizzazione ISS per la vendita anche di mascherine chirurgiche ed in attesa marcatura CE Tel. 0571 419834 – sanser@sanser.it

NORD EST Pontedera – mascherine per la collettività realizzate in doppio cotone lavabili con tasca per aggiungere ulteriore strato Tel. 348 3405321 – info@nordestsrl.it

ACCOPPIATURE MISTRAL Castelfranco di Sotto – mascherine per la collettività realizzate in TNT Tel. 3338142342 – amministrazione@accoppiaturemistral.it

PETRI E LOMBARDI srl Bientina – Mascherine filtranti per la collettività realizzate in TNT e Mascherine chirurgiche marcate CE Tel. 0587 758110 – info@petrielombardi.it

POGGIANTI 1958 Peccioli – mascherine 3 strati TNT +1 di cotone e mascherine 2 strati cotone con filtro interno in TNT Tel. 0587 629277 – poggianti@poggianti.it

EUROSTAMPA srl Pontedera – mascherine per la collettività realizzate in carta cotonata certificata Tel. 0587 980056 – info@eurostampasrl.com

BIZ TECNOLOGY srl Pisa – mascherine per la collettività realizzate in TNT e mascherine chirurgiche in attesa certificazione CE Tel. 335 7729208 safetycv19@cassigolieditions.com

IDEA SRLS Cascina – mascherine per la collettività cotone con tasca interna per l’inserimento del TNT sostituibile. Lavabile e riutilizzabile. In dotazione 10 strati di TNT, Tel. 3486115456 – ammin.idea@gmail.com

PIERACCI MATTEO Maglieria Calcinaia – mascherine per la collettività in filato anallergico e lavabile Tel. 0587 486135 – 3939287231 – info@matteopieracci.it

VIFRA Montopoli Val d’Arno – mascherine per la collettività in tessuto tecnico sportivo con possibilità di personalizzazione Tel. 0571 467818 – info@vifra.it

________________________________________

CAMICI, TUTE, CALZARI E CUFFIE

SANSER srl San Miniato – camici, tute, calzari e cuffie in TNT Tel. 0571 419834 – sanser@sanser.it

________________________________________

ESPOSITORI DI MATERIALI E DPI COME DISPENSER, MASCHERINE E GUANTI

BIRRIFICIO DI BUTI Buti – colonnine in legno Tel. 328 2213106 – birrificiodibuti@gmail.com

SCATOLIFICIO SAICO SRL San Miniato – colonnine in cartone ondulato Tel. 0571 400754 – saico@saicoscatolificio.it

________________________________________

GEL IGIENIZZANTE

BIRRIFICIO DI BUTI Buti- Tel. 328 2213106 – birrificiodibuti@gmail.com

LIQUORI MORELLI Palaia – Tel. 348 0910345 – info@liquorimorelli.it

________________________________________

OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE

MULTISERVIZI MANUALI DI MENICHETTI RAFFAELLA Santa Croce sull’Arno – Tel. 380 1810614

TOMBESI IVANA Cascina – Tel. 347 0332593 – tombesi.ivana@gmail.com

GUELFI NICOLA San Giuliano Terme – Tel. 338 6322502 – gnpulizie@gmail.com

GIEFFE DI GUELFI GIADA Cascina – Tel. 338 5406614 – gieffe1955@hotmail.it

________________________________________

MATERIALI E ATTIVITÀ SANIFICAZIONE IMPIANTI

ALPHA CHEMICALS SNC Pisa – Tel. 348 2223011 – alphachemicals@libero.it

________________________________________

TERMOSCANNER

CIMA TELEMATICA Pisa – Termoscanner – Tel. 348 3335721 – cima@cimatel.it

NEXTWORKS SRL Pisa – Controllo Accessi Integrato con Soluzione di Controllo Termico Tel. 347 7505572 – sales@nextworks.it

