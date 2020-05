Pubblicato il bando per il 'Pacchetto scuola' a Poggibonsi

Pubblicato il bando per il ‘pacchetto scuola’ 2020-2021. Sono già aperti i termini per accedere al contributo regionale per il diritto allo studio, l’incentivo finalizzato a sostenere le famiglie in stato di disagio sociale per contrastare l’abbandono scolastico. Il contributo verrà corrisposto ai ragazzi della scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata.

I beneficiari dovranno avere la residenza nel Comune di Poggibonsi. Il ‘pacchetto scuola’ è rivolto a nuclei familiari con ISEE non superiore a 15.748,78 euro. Sulla base delle risorse disponibili e del fabbisogno sul territorio, il Comune assegnerà i benefici a partire dagli importi indicati dal bando Regionale fino ad esaurimento: contributo standard 300 euro e contributo minimo erogabile pari a 180 euro.

A Poggibonsi la domanda può essere presentata sono solo online e per farlo c’è tempo fino alle 12 dell’8 giugno.

Tutte le informazioni sono sul sito del Comune. La procedura per fare domanda, illustrata sul sito, prevede la registrazione ad un portale che consente di compilare il modulo online. Dopo aver inviato la domanda si riceverà una mail di conferma con in allegato una copia della domanda.

Per informazioni è possibile telefonare al numero 3346359637 o scrivere a istruzione@comune.poggibonsi.si.it