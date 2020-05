Rubato porter usato per la manutenzione comunale, Giurlani: "Furto contro la città"

Un porter è stato rubato nel Comune di Pescia. Il mezzo, noleggiato dal Comune, era utilizzato dai tecnici per le manutenzioni cittadine.

Essendo usato per la manutenzione ordinaria ma anche dalla protezione civile per i tanti interventi fatti in questo periodo di emergenza sanitaria, in un primo momento nessuno aveva pensato che l’assenza dal magazzino di via Bellini a Pescia di un veicolo tecnico potesse essere derivata da un furto.

L’amara scoperta è stata fatta dopo una breve ricerca, da parte dei due operai comunali che solitamente usano questo mezzo a quattro ruote, particolarmente indicato per trasportare gli attrezzi necessari ai lavori di piccole e medie dimensioni.

Al responsabile comunale non è rimasto altro che sporgere una denuncia presso la locale stazione dei carabinieri per il furto, avvenuto presumibilmente nelle ore serali o notturne fra il 2 e il 4 maggio.

Molto colpito dal fatto il sindaco di Pescia Oreste Giurlani “Si tratta di un gesto spregevole, perché di fatto colpisce tutta la collettività pesciatina e, in modo particolare, quelli che ne hanno maggiormente bisogno. Il porter, infatti, veniva usato anche dalla protezione civile per consegne di materiali alle persone bisognose. I carabinieri faranno le indagini, certamente la tipologia è particolare : una volta introdottisi nel magazzino, i ladri hanno ignorato i tanti attrezzi e le diverse macchine tagliarba e gli altri oggetti presenti, andando a colpo sicuro verso il porter. Un brutto episodio, che dovrebbe fare vergognare a vita chi lo ha commesso”.

Fonte: Comune di Pescia