Santini Group in aiuto di parrucchieri ed estetiste: addio a costi di gestione e organizzazione

Arrivare a fine mese e dover rincorrere scadenze e pagamenti. Le statistiche rivelano che questo è uno dei problemi maggiori che molti titolari di salone e centri estetici si trovano a dover affrontare, a maggior ragione durante l'emergenza sanitaria in corso, ma non solo.

Perché succede tutto questo?

Oggi essere titolari e mantenere un’attività imprenditoriale richiede energie e risorse che in un momento di crisi, non solo economica ma anche di idee come quello attuale, spesso non sono sufficienti.

Organizzazione, sostenimento dei costi fissi come l’affitto, pagamento delle utenze, costo del personale, gestione operativa e soprattutto la fondamentale attività di promozione di un salone o di un centro estetico hanno un enorme peso sull'economia dell’attività.

Se alle spalle non è presente una solida e robusta struttura il rischio di rincorrere costantemente i problemi, senza ottenere soluzioni adeguate, è molto elevato. Tutto questo a scapito della qualità del lavoro nonché del cliente.

Le naturali conseguenze possono essere molto negative:

- Difficoltà a fidelizzare la clientela

- Scarsa probabilità di aggiudicarsi nuovi clienti

- Perdita costante della clientela

- Alto turn over di collaboratori e clienti

La Santini Group di Empoli, leader locale nel settore della bellezza e del benessere, offre però un’opportunità appositamente ideata per queste categorie.

Santini Group, oltre alla possibilità di insegnamento nella propria Accademia, offre ulteriori vantaggi e modalità diversificate di collaborazione a chi è stanco di combattere contro i mulini a vento. Per chi non ha più voglia di concentrarsi su aspetti burocratici e logistici che sottraggono tempo al cuore della professione ed alla fantasia che fanno di questo mestiere uno dei più belli ed artistici in assoluto. E’ quindi un’opportunità soprattutto destinata a chi vuole dedicarsi esclusivamente ai propri clienti, dedicando loro tutte le attenzioni che meritano.

La Santini Group ha pensato, avvalendosi della propria gestione ed organizzazione, di mettere a disposizione presso la propria struttura, spazi, strumentazioni e prodotti di elevatissima qualità, assumendosi interamente i costi di gestione e lasciando piena autonomia ai professionisti che vorranno unirsi alla squadra ed entrare a far parte di un gruppo sempre più all'avanguardia.

I professionisti avranno quindi la possibilità di gestire il proprio calendario e la propria clientela secondo le proprie esigenze, senza rinunciare al proprio stile. In un ambiente dove progetti, iniziative di sviluppo e promozione saranno condivise per garantire ad ognuno la possibilità di crescere e potenziarsi.

Un’iniziativa molto interessante, una vera e propria opportunità di lavoro e di rilancio per tanti professionisti che amano il proprio mestiere e che hanno tanta voglia di mostrare il proprio talento artistico.

Cosa fare se si è interessati? Basterà mettersi in contatto con il Gruppo Santini inviando una mail a daiano@isantini.it oppure chiamando al 339.5968866 e riceverete tutte le informazioni di cui avrete bisogno.