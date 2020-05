Sorpresi a spacciare: due arresti nel Pratese

I Carabinieri di Iolo, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, anche per la verifica del rispetto delle misure urgenti imposte dal Governo per il contenimento della diffusione del Covid-19, hanno arrestato un ragazzo marocchino di 43 anni con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A seguito di alcune segnalazioni di un via vai di giovani nei pressi del condominio nelle vicinanze di via del Girasole, i militari hanno predisposto specifici servizi di osservazione. Il pusher è stato sorpreso all’interno di una cantina condominiale all’interno della quale sono state rinvenute una quindicina di dosi di cocaina pronte per essere spacciate, altri 20 grammi di hashish e oltre 300 euro ritenute provento dell’attività di spaccio.

I carabinieri di Montemurlo hanno invece arrestato un 26enne marocchino sorpreso e bloccato nei pressi di via Gestri subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un giovane acquirente pratese, quest’ultimo segnalato alla Prefettura di Prato quale assuntore. L’arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Prato in attesa del rito direttissimo. Nei confronti dei due giovani è scattata anche la sanzione per aver lasciato il proprio domicilio in assenza dei motivi ammessi dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per la prevenzione del contagio del covid19.