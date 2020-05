Spaccio in centro a Fucecchio, 44enne trovato con hashish e metadone

Nella serata di ieri, i carabinieri del Norm di Empoli e della stazione di Fucecchio hanno denunciato un 44enne fucecchiese per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

Già da diverso tempo erano pervenute, al numero d’emergenza 112, varie segnalazioni da parte di alcuni residenti di una via del centro di Fucecchio per numerose situazioni incresciose, tra le quali il rinvenimento ad aprile di resti di qualche dose di sostanza stupefacente nel sottoscala di un condominio e la presenza di sconosciuti che, a motivo del loro atteggiamento sospetto, potevano essere ritenuti, a vario titolo, coinvolti nel traffico/acquisto di stupefacenti.

Gli uomini dell’Arma hanno organizzato numerosi appositi servizi di osservazione anche con la finalità di ripristinare l’ordine e la sicurezza pubblica in quell’area e garantire maggiore sicurezza ai residenti.

Proprio durante l’appostamento, è stato avvistato un tossicodipendente noto alle forze dell'ordine uscire fuori da un’abitazione e allontanarsi furtivamente a bordo di una bici. Lo stesso, alla vista dei militari, ha cercato repentinamente di sbarazzarsi di una dose di hashish, azione che gli è costata anche una segnalazione amministrativa alla Prefettura di Firenze per uso personale di stupefacente.

L’acquirente aveva avuto contatti con il 44enne, soggetto con vari precedenti penali, in passato già arrestato e condannato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, la cui abitazione è stata poi perquisita dai militari operanti che hanno rinvenuto flaconi di metadone nascosti all’interno dell’armadio della camera da letto in uso alla madre.

Nella camera da letto del quarantenne sono stati invece rinvenuti vari ritagli di materiale per il confezionamento e un bilancino elettronico di precisione, ipotesi che ha portato i Carabinieri intervenuti a ritenere che, oltre allo spaccio di hashish, lo stesso detenesse metadone, mai regolarmente prescritto, per cederlo ad una ristretta cerchia di conoscenti. Il tutto è stato sottoposto a sequestro.