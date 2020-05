Task force per il terzo settore, l'idea di Movimento Shalom

Anche per gli enti del terzo settore le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19 sono molteplici e si ripercuotono su tutti gli aspetti dell’attività. In questo periodo ciascuna organizzazione è costretta ad affrontare ogni giorno difficoltà di diversa natura, senza contare che la continua produzione di norme e interventi a vari livelli genera incertezza e fa nascere molti dubbi. A chi rivolgersi, in caso di necessità, per reperire una legge o una circolare, capire quali adempimenti sono necessari per usufruire di una misura introdotta di recente o, semplicemente, confrontarsi in merito alle possibili soluzioni per fronteggiare un certo problema? Secondo il Movimento Shalom, per provare a rispondere a tali esigenze in tempi rapidi, è adesso fondamentale intensificare le iniziative di solidarietà, unire le forze e mettere in sinergia conoscenze ed esperienze differenti. In tale prospettiva il Movimento Shalom ha costituito una task force che in questa difficile fase intende porsi quale risorsa a disposizione di tutti gli attori del mondo no-profit quali enti del terzo settore, associazioni, centri Di aggregazione sociale, parrocchie. La task force, costituita da un gruppo di volontari del Movimento Shalom con diverse professionalità, si rende disponibile, a titolo gratuito, per offrire supporto nel reperire le varie disposizioni introdotte dalla normativa di emergenza e facilitare il confronto nella individuazione degli strumenti utili a gestire le tante sfide che quotidianamente ogni organizzazione deve affrontare in questo complicato periodo di emergenza. La task force è contattabile al seguente indirizzo e-mail: emergenzaterzosettore@movimento-shalom.org

Fonte: Movimento Shalom - Ufficio stampa