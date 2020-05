Teatro di Antella, ripartono i lavori al vagone-bistrot

Sono ripresi i lavori per l’allestimento del Vagone della Vedova Begbick, la carrozza ferroviaria collocata nella resede esterna del teatro comunale di Antella, dove sorgeranno un piccolo bistrot e postazioni di coworking. Un progetto ideato dal Comune di Bagno a Ripoli e dall'associazione Archètipo e cofinanziato per metà dalla Fondazione CR Firenze all'interno del bando di rigenerazione urbana “Spazi Attivi”, con l’obiettivo di recuperare un’area finora inutilizzata, potenziare l’attività del teatro e creare un’opportunità di aggregazione per le fasce più giovani della popolazione.

Dopo l’interruzione del cantiere dovuta all'emergenza Covid-19, da lunedì gli operai della ditta New Florence Camper, vincitrice di un apposito bando, sono tornati in azione. In programma l’impermeabilizzazione dell’involucro della carrozza per la coibentazione del vagone, la sostituzione di una parte della pavimentazione e la posa degli infissi. Al lavoro anche gli elettricisti e i tecnici per la realizzazione dell’impianto di riscaldamento. Nei prossimi giorni è inoltre prevista la collocazione di una rampa e della scala per l’accesso al vagone dall’esterno. Successivamente toccherà agli arredi. L'allestimento del vagone sarà accompagnato dalla riqualificazione complessiva della resede esterna del teatro, da tempo inutilizzata e bisognosa di sistemazione.