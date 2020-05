Trovato con la droga durante i controlli, 14enne denunciato a Firenze

Un 14enne che era insieme ad alcuni coetanei nella serata di ieri, 7 maggio, è stato denunciato per essere stato trovato in possesso di droga.

Il ragazzo è stato denunciato dai carabinieri a Firenze, in via Carlo del Prete, dopo essere stato trovato con 11 grammi di marijuana e 2 di hashish. I militari, impegnati nei controlli sul rispetto delle misure per l'emergenza Coronavirus, lo hanno notato mentre parlava in strada con alcuni coetanei, che sono fuggiti quando la pattuglia si è avvicinata. Il giovane, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è stato poi affidato ai genitori.