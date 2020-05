Un concorso artistico per riflettere sulla capacità di accoglienza a San Casciano

Arte e videoarte come strumenti di promozione dei diritti e occasione di riflessione collettiva sulla capacità di accoglienza delle nostre comunità. Dal Comune di San Casciano in Val di Pesa, membro della rete del progetto Siproimi della zona Fiorentina Sud Est, si dirama l'invito a partecipare al concorso artistico Keep Active, promosso e organizzato dal Centro interculturale di Pontassieve. La possibilità di partecipare alla selezione, inviando un'opera d'arte figurativa o un lavoro di videoarte, è stata prorogata al 29 maggio 2020.

L'iniziativa è aperta alla partecipazione di ragazzi, dagli 11 anni in su compiuti alla scadenza del bando, e adulti, in forma individuale e collettiva. Diverse le modalità espressive alle quali è demandato il compito di esprimere gli obiettivi del bando artistico, incentrati sulla promozione della cultura dei diritti, della multiculturalità e dell'integrazione.

Si potranno presentare opere di pittura, grafica, illustrazione e fotografia. Saranno accolti anche lavori che si riconducono al genere della videoarte e della performance come prodotti di fiction, animazione, documentari della durata massima di 15 minuti in formato digitale MP4.

Le performances ammesse dal concorso possono spaziare dalle letture sceniche al teatro e alla danza e non dovranno superare i 30 minuti. Gli artisti Keep active che vinceranno il bando saranno coinvolti nell'organizzazione della Giornata mondiale dei rifugiati, in programma il 20 giugno 2020. “Un'occasione importante che ci permette di condividere, dalle nostre abitazioni, - dichiara l'assessore alle Politiche per l'integrazione Consuelo Cavallini - i valori di questa ricorrenza mettendo in campo capacità espressive, creatività, vocazioni artistiche, alimentate in questa difficile fase della nostra vita, privata della libertà di azione e movimento, da un approccio più lento, riflessivo e da un contatto approfondito con noi stessi e i nostri familiari”. La partecipazione è gratuita. Chi fosse interessato può inviare l'opera su formato digitale contestualmente all'iscrizione via mail a concorso keepactive@gmail.com. L'iniziativa può subire variazioni sulla base delle eventuali disposizioni ministeriali legate al contenimento e alla gestione dell'emergenza da Covid-19.

Fonte: Ufficio Stampa Associato del Chianti Fiorentino