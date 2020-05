Va a trovare il figlio dalla ex poi la maltratta: arrestato

Sarebbe andato a casa della ex compagna per andare a trovare il figlio minorenne, ma una volta in casa ha cominciato a inveire contro la donna. Il clima in quell'abitazione del Fiorentino si è surriscaldato fino a che il 40enne non si è rifiutato di uscire e ha impedito alla ex di entrare in alcune stanze. È stato necessario l'intervento dei carabinieri che lo hanno arrestato per maltrattamenti in famiglia. I carabinieri spiegano che l'uomo aveva avuto già altri episodi di intemperanze e maltrattamenti in passato.