Via Turati, il PD: "Strada chiusa a oltre un anno dall'inaugurazione"

Siamo a un anno dalla pubblicazione di un articolo sul ritardo nell'apertura di Via Turati a San Frediano. Le parole stampate sui quotidiani restano attuali: la strada è ancora chiusa.

A maggio 2019 la stampa ha commentato il ritardo di mesi nella rimozione delle transenne. Un ritardo rispetto alla cerimonia di ripartenza dei lavori con promessa di apertura immediata. La cerimonia aveva visto la partecipazione della sindaca Susanna Ceccardi (ancora in carica), dell'onorevole Edoardo Ziello (ancora in carica come assessore comunale) e di due consiglieri leghisti. In effetti l'unico cambiamento si è registrato nei nomi degli amministratori.

C'è da dire che la differenza tra tra promesse e realtà deriva anche da una certa faciloneria nelle affermazioni e nelle valutazioni su quanto impegno serva a realizzare un intervento. Quanto lavoro serva a "fare le cose".

Fonte: PD Cascina