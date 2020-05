Al parco con droga e un coltello, denunciato

I carabinieri di Anghiari hanno sorpreso quattro giovani all’interno di un parco pubblico che non hanno saputo fornire giustificazioni riguardo la loro presenza. Sono stati perquisiti e su uno dei quattro sono stati ritrovati dieci grammi di stupefacente e un coltello da 25 cm. Il giovane è stato segnalato per possesso di sostanze stupefacenti e denunciato per porto d’armi od oggetti atti a offendere. I giovani sono stati tutti sanzionati per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità in relazione al D.P.C.M. 25/03/2020.