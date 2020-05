All’appuntamento col cliente del pusher si presenta la polizia, denunciato

All’appuntamento con il cliente del pusher si presenta la polizia. È successo giovedì pomeriggio a Campi Bisenzio. Una pattuglia in borghese, che stava passando per via Rucellai, ha assistito in diretta ad uno scambio di droga. I poliziotti sono subito intervenuti bloccando sia il venditore, a bordo di una bicicletta, sia il compratore: il 'bottino' 2 grammi di marjuana in cambio di 10 euro. Durante il controllo il telefono del pusher, un ventenne di origini marocchine, ha continuato a squillare; hanno risposto gli agenti scoprendo che un altro acquirente nel frattempo stava aspettando lo spacciatore a un fontanello. La polizia ha così identificato in via Masaccio anche un secondo cliente, mentre quest’ultimo attendeva di essere rifornito. Il pusher è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.