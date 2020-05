Bonus da 500 euro per braccianti agricoli, Uila-Uil: "Giustizia è fatta"

“Giustizia è fatta per i braccianti agricoli che erano stati inizialmente iniquamente esclusi dal bonus previsto per alcune categorie di lavoratori nel decreto maggio di prossima approvazione. Avranno 500 euro e la Uila ha lottato a tutti i livelli per ottenere questo risultato, che è prima di tutto una questione di eguaglianza e giustizia sociale”.

“A nome dei nostri 40mila braccianti, ringraziamo in particolare tutti i parlamentari e politici toscani che ci hanno aiutato ad ottenere al termine di una lunga trattativa questo importantissimo risultato”.

È quanto ha dichiarato il segretario generale della Uila Uil Toscana Eleonora Tomba alla notizia della tanto attesa inclusione degli stagionali agricoli nelle categorie di lavoratori che beneficeranno di un bonus anche con il prossimo decreto.

Fonte: UIL Toscana - Ufficio stampa