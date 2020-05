Botta e risposta social con la giunta di Calenzano

In un momento in cui tutti noi ci troviamo di fronte a nuove regole di comportamento sociale, a situazioni che cambiano continuamente, creando dubbi e confusione, il Sindaco e gli Assessori mettono a disposizione uno strumento in più per dare informazioni e chiarire dubbi.

Martedì prossimo, 12 maggio, dalle 18 alle 19, alla conclusione della riunione settimanale della Giunta, gli Amministratori saranno a disposizione sulla pagina Facebook Calenzano Post per rispondere in diretta alle vostre domande.

Non sarà una video diretta, ma semplicemente un post riepilogativo dei provvedimenti presi, al quale basterà scrivere tra i commenti le proprie domande e avere subito la risposta direttamente dal Sindaco Riccardo Prestini e dagli Assessori, tramite la pagina istituzionale. Ai commenti che arriveranno dopo le 19 sarà risposto il giorno successivo.

Fonte: Comune di Calenzano - Ufficio stampa