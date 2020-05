Centro Giovani Fucecchio, una 'Run challenge' tra gli appuntamenti

Portone chiuso da marzo, ma attività educative e ricreative aperte al Sottosopra, il centro giovani del Comune di Fucecchio dove, in questo periodo di emergenza sanitaria, gli educatori hanno continuato a tenersi in contatto con i ragazzi in chat o in conference call.

Ogni giorno dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 17.30 in modo virtuale sono organizzati giochi e attività per una media di 15 ragazzi al giorno, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, per tenersi compagnia e aiutarsi nei compiti scolastici, preparando le interrogazioni e i compiti a distanza.

I ragazzi hanno scelto film da vedere il week end e commentare poi il martedì successivo in compagnia oppure hanno suggerito idee per il periodo estivo nella speranza che le attività possono ripartire.

Il servizio è gratuito e rivolto a tutti i ragazzi dagli 11 ai 18 anni.

E visto che dal 4 maggio è consentita l'attività motoria in solitaria da lunedi prossimo il Sottosopra, centro giovani di Fucecchio, si inventa PROVA A PRENDERMI, la Run Challenge per adolescenti e non che amano lo sport e vogliono approfittare delle belle giornate per una corsa individuale all'aperto, a distanza di sicurezza.

Emma Donnini, vicesindaco e assessore alle politiche giovanili: "Stiamo aspettando le linee guida nazionali in materia sanitaria contro la diffusione del Covid-19 che indicheranno i parametri precisi e le condizioni che dovranno essere assolutamente rispettate. A quel punto saremo in grado di iniziare a progettare nel dettaglio le attività estive. Abbiamo elaborato molte proposte dalle attività sportive a quelle di riequilibrio psicofisico, utilizzando gli spazi all'aperto del Parco Corsini, l'auditorium, i luoghi della nostra città e, naturalmente, il Padule".