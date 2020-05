Coronavirus, 17 giovani multati in un parco a Sesto Fiorentino: ritrovo ingiustificato e senza protezioni

Ieri sera 17 giovani sono stati multati per non aver rispettato le misure di contenimento da Coronavirus. Il gruppo di ragazzi, per la maggioranza maggiorenni tra i 17 e i 21 anni, sono stati trovati in assembramento, senza mascherine e ammassati nei pressi di un gazebo di circa 3 metri per 3, in un parco pubblico di Sesto Fiorentino.

Il gruppo era stato visto muoversi da Colonnata all'area pic nic, nei pressi di via del Molino, e così è scattato il controllo della polizia che ha trovato i giovani intenti a far festa. Gli agenti hanno identificato i presenti e multato con 400 euro coloro che erano andati al ritrovo a piedi mentre, per quelli che avevano raggiunto il parco in auto, è stata emessa una sanzione da 533 euro.